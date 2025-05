Grávida morre no hospital após perder mãe e bebê em acidente

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Maria Isabel, que estava grávida, chegou ao hospital por volta das 10h23 em estado crítico. Mesmo após ser submetida a uma cirurgia de emergência, ela não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado às 18h43. O bebê que ela esperava também não sobreviveu ao impacto.

O acidente ocorreu no cruzamento entre a Rua Cândido Lima de Barros e a Avenida Rouxinol. De acordo com informações do boletim policial, a moto em que mãe e filha estavam foi atingida por um carro que trafegava por uma via com preferência. Com a colisão, ambas foram arremessadas.

A investigação apontou que Patrícia não possuía habilitação para conduzir motocicletas e teria desrespeitado a sinalização de trânsito no local.