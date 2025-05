Rapaz termina com namorada e é assassinado pelo sogro

Um jovem de 24 anos foi assassinado pelo sogro no último dia 27 de abril, em Ingeniero Allan, na província de Buenos Aires, Argentina. O crime teria sido motivado pelo término do relacionamento do rapaz com a filha do agressor.

De acordo com informações preliminares, a vítima havia decidido encerrar o namoro e, no dia do crime, a ex-namorada foi até a casa dele para buscar seus pertences. Durante a visita, houve uma discussão entre o jovem e o pai da moça, que terminou de forma trágica.