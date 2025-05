Guarda Municipal puxa arma, atira e mata o marido após briga

Uma guarda municipal foi presa na noite do último sábado (3) após assassinar o próprio marido a tiros, em Centro Novo do Maranhão. O crime ocorreu em frente a um parque de vaquejada, onde o casal participava de um evento.

A vítima, identificada como Mendelson Silva dos Santos, de 38 anos, foi baleada durante uma discussão com a companheira, Alzenir Nascimento dos Santos, de 37 anos, também guarda municipal. Segundo informações da Polícia Militar, os dois consumiam bebida alcoólica quando iniciaram um desentendimento.