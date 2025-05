VÍDEO: Homem troca socos com entregador após esbarrão na rua

Um homem iniciou uma briga com um entregador após eles se esbarrarem em uma rua movimentada na cidade de Marataízes, no Espírito Santo. O caso viralizou.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Imagens de segurança registram o momento que os dois homens começam a discutir e iniciam uma briga. No entanto, o entregador reage e agride o homem. O vídeo tem repercutido nas redes sociais.