Novo papa já foi acusado de encobrir abusos sexuais no Peru

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, eleito papa nesta quinta-feira (8), já foi acusado por suposto encobrimento de abusos sexuais no Peru.

De acordo com a imprensa especializada em Vaticano, um dos casos teria ocorrido em abril de 2022. Prevost atuava na época como bisco da Diocese de Chiclayo, no Peru, onde ficou até 2023.