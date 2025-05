VÍDEO: Mãe de assaltante preso desabafa: 'Não te criei para isso'

A cena emocionante ocorreu na 38ª DP (Brás de Pina) nesta quarta-feira (7), quando a mãe de um dos criminosos presos por assaltar um ônibus na Avenida Brasil se desesperou ao ver o filho detido. "Eu não te criei para isso. É o presente que me deu no Dia das Mães?", questionou a mulher, em lágrimas, antes de pedir desculpas às vítimas e cair ao chão, tomada pela emoção.

O crime aconteceu pela manhã, quando os bandidos renderam o motorista de um ônibus executivo ("frescão") e roubaram passageiros no trecho da via expressa em Irajá, Zona Norte do Rio. A polícia conseguiu prender os suspeitos após ação rápida.