Mulher pede abraço e crava faca no pescoço do ex-namorado

Após pedir um abraço, uma mulher cravou uma faca no pescoço de seu ex-namorado. O caso aconteceu no interior de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O ex-casal estava conversando dentro do carro e a mulher pediu a devolução da aliança, já que o relacionamento havia se encerrado.