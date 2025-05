VÍDEO: Mãe salva filha autista de atropelamento em rodovia 

Um momento de tensão foi registrado por câmeras de segurança em Óbidos, no oeste do Pará, quando uma mãe salvou a filha autista de ser atropelada por uma carreta na Rodovia PA-437. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra a criança correndo em direção à pista de forma inesperada, enquanto a mãe, em um ato de desespero, consegue agarrá-la a tempo de evitar o pior.

O incidente ocorreu na altura da vila Cipoal, zona rural do município. Nas imagens, é possível ver a carreta passando em alta velocidade pelo local onde a menina estaria segundos depois, caso não fosse resgatada pela mãe.