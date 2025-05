Aluno de 14 anos é suspeito de matar colega com golpes de tesoura

Um adolescente de 14 anos é suspeito de matar uma colega de turma, também de 14 anos, com golpes de tesoura dentro de sala de aula no Colégio Livre Aprender, no bairro Universitário, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (8).

A vítima não resistiu aos ferimentos e o suspeito fugiu, sendo procurado pela polícia. Em razão da tragédia, as aulas foram suspensas na instituição.