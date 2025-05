Aparecida pede intercessão da Santa para papa: ‘Cubra com manto'

O Santuário Nacional de Aparecida pediu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para o novo papa da Igreja Católica, escolhido nesta quinta-feira (8). O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, tornou-se o papa Leão 14.

Em postagem nas redes sociais, a Basílica de Aparecida celebrou o novo pontífice. “Neste momento histórico, o Santuário Nacional de Aparecida une-se em oração com toda a Igreja para que Nossa Senhora o cubra com seu manto e interceda em cada passo de seu pontificado. Que seu ministério seja fecundo, iluminado e marcado pela esperança que brota do Evangelho”.