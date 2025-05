Policial que atropelou filho de Anderson é julgado na Irlanda

Um policial da Irlanda é julgado pela justiça do país por ter atropelado e causado a amputação de parta da perna de João Henrique Thomaz Ferreira, 25 anos, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD). O oficial passou por audiência na justiça nesta quinta-feira (8).

O policial Neil Doyle, de Dublin, é acusado de direção imprudente, causando lesões corporais graves a João Henrique, em 28 de outubro de 2023, perto de cruzamento em estrada de Dublin.