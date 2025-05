Após matar avó e netinha, vizinho escreveu com sangue: 'Desculpa'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Matou uma avó e a netinha de 11 anos, com extrema brutalidade, e depois escreveu com sangue um pedido de desculpas na parede. Um jovem de 24 anos confessou à polícia ser o autor de um crime que chocou o país, ocorrido em março deste ano, em Jataizinho (PR).

As vítimas foram encontradas amordaçadas e mortas dentro de casa.

Na época do crime, Vitinho cumpria pena no regime semiaberto, por tráfico de drogas. Ele era vizinho das vítimas. A motivação do crime ainda é desconhecida. Um outro homem também foi preso por envolvimento no duplo assassinato.

*Com informações da Record.