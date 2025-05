‘Ansioso para conhecer o Papa Leão 14’, diz Donald Trump

O novo papa Leão 14 já criticou abertamente o governo do compatriota Donald Trump, é um profundo conhecedor da América Latina e adotou uma linha de defesa dos pobres e mais vulneráveis.

Mesmo assim, o presidente americano foi um dos primeiros a comemorar a escolha do cardeal americano, de 69 anos. “Parabéns ao Cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro papa americano”, disse Trump.