‘Deus ama a todos, e o mal não vai prevalecer’, diz novo papa

Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito o novo papa e o primeiro norte-americano no posto de líder mundial da Igreja Católica, além do primeiro papa agostiniano. Ele, que também tem nacionalidade peruana, foi apresentado ao mundo em aparição da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios no conclave.

Adotando o nome Leão 14, ele deu sinal de continuidade. Emocionado, o novo papa disse que pretende seguir o legado do argentino, que "abençoava Roma e o mundo inteiro na manhã de Páscoa".

O primeiro papa norte-americano falou em receber de braços abertos quem precisa de caridade. Com discurso com muitas referências a Francisco e citando o legado cristão, Leão pediu para que homens e mulheres fiéis se unam em torno do propósito missionário, abraçando quem precisa de ajuda.