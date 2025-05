Saiba quem é Robert Francis Prevost, o novo papa Leão 14

Robert Francis Prevost, 69 anos, é o novo papa e primeiro norte-americano no posto de líder mundial da Igreja Católica, além do primeiro papa agostiniano. Ele, que também tem nacionalidade peruana, foi escolhido nesta quinta-feira (8) no conclave e foi apresentado ao mundo na sequência, em aparição da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios.

Leão 14 foi eleito o 267º papa da Igreja Católica. O anúncio do novo papa foi feito às 14h15 (em Brasília) pelo cardeal protodiácono, Dominique Mamberti, que apareceu na sacada da Basílica de São Pedro e anunciou "Habemus Papam!" ('temos um papa', em latim).