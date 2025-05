Presa em São José, mulher diz que tráfico lucra R$ 6 mil por dia

Presa por tráfico em São José dos Campos, uma mulher de 26 anos disse aos policiais que a venda de drogas gera faturamento de R$ 6 mil por dia em bairro da região central da cidade. Ela e o companheiro foram presos no final da tarde de quarta-feira (7). Eles estavam em um carro abordado pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, denúncia anônima apontava que o veículo do casal estava envolvido no tráfico de drogas na Vila Guarani, na região central da cidade, sendo responsável pelo recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico naquele local.