HABEMUS PAPAM! Americano Robert Prevost é eleito papa da Igreja

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito o 267º papa da Igreja Católica nesta quinta-feira (8), no segundo dia do conclave. A fumaça branca da Capela Sistina, no Vaticano, subiu às 13h08 (em Brasília), indicando ao mundo que a Igreja possuía um novo líder, após quatro escrutínios. O cardeal adotou o nome Leão 14.

O anúncio do novo papa foi feito às 14h15 (em Brasília) pelo cardeal protodiácono, Dominique Mamberti, que apareceu na sacada da Basílica de São Pedro e anunciou "Habemus Papam!" ('temos um papa', em latim).