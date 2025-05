Morre o cientista Ricardo Corrêa Martins, ex-Inpe e ITA, em SJC

Morreu o cientista Ricardo Corrêa de Oliveira Martins, ex-servidor do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) na turma de 1973, em São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo informações, Ricardo morreu na quarta-feira (7), por volta das 13h, e o funeral está marcado para esta quinta-feira (8), das 14h às 17 horas, no Cemitério Parque das Flores, na região sul de São José.