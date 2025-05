PF apura fraudes no fornecimento de merenda escolar em Lavrinhas

A PF (Polícia Federal) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na operação “Alvo 227”, que investiga fraudes no fornecimento de merenda escolar para escolas públicas no município de Lavrinhas.

As buscas foram cumpridas nos municípios paulistas de Mauá, Suzano e Mogi das Cruzes, além de Goiânia (GO), onde estão localizadas as sedes de empresas fornecedoras de merenda escolar. Os contratos administrativos suspeitos foram celebrados nos anos de 2022 e 2023.