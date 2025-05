Baep prende casal com 5kg de drogas na zona sul de São José

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um casal pelo cometimento de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos, na noite de quarta-feira (7).

Por volta das 22h, policiais do Baep apreenderam no local 5,115 kg de maconha e um celular. O casal foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de São José dos Campos.