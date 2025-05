Adeus, Peterson: jovem de 18 anos morre em acidente na Tamoios

Um jovem morreu após colidir a moto contra mureta na Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna. O acidente ocorreu no km 53+100 no sentido São José dos Campos. A vítima não possuía habilitação, e a Polícia Civil investiga as causas da morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Peterson Vítor Oliveira de Siqueira, de 18 anos, morreu na noite de quarta-feira (7) após colidir sua motocicleta contra a mureta central da Tamoios.