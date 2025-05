Nada de papa: 2º dia do conclave começa com fumaça preta; VEJA

A segunda rodada de votação do conclave, que elegerá o sucessor do papa Francisco, terminou sem consenso na manhã desta quinta-feira (8). Uma fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu dois terços dos votos, ou seja, 89 votos. Outros dois horários podem ter emissão de fumaça ainda hoje: 12h30 (somente se for branca, sinalizando que um novo papa foi escolhido) e 14h – horários de Brasília.