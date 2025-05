Homem morre após apontar arma para PM durante operação em Lorena

Um homem de 35 anos morreu após apontar arma para policiais militares durante operação em Lorena. Identificado como Andre Isaac dos Santos, ele foi alvejado por tiros na noite de quarta-feira (7) após desobedecer a comandos da Polícia Militar em um terreno baldio no bairro Campos dos Ipês, em Lorena.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento em área conhecida por tráfico de drogas quando avistaram três ou quatro suspeitos no fim da rua Embaúba, supostamente comercializando entorpecentes. A equipe optou por se aproximar de forma velada.