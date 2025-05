PRF prende dupla por tráfico de animal silvestre na Via Dutra

Por volta de 21h30, a equipe da Unidade Operacional de São José dos Campos da PRF, durante fiscalização de trânsito, abordou o automóvel com os dois homens no km 165 da Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro.

Questionados sobre origem, destino e motivo da viagem, eles informaram estarem vindo da zona sul de São Paulo e tinham como destino a cidade de São José.

Durante a fiscalização, os agentes ouviram um ruído no interior do veículo, momento em que foi identificado um animal sendo transportado em uma caixa específica para transporte de animais.

O motorista do veículo alegou que se tratava de um cachorro, no entanto, após verificação, os policiais constataram tratar-se de um macaco-prego (sapajus), espécie nativa de primatas do Brasil e de países na América do Sul.