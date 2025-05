Incêndio atinge casa na zona sul de São José e mobiliza bombeiros

Um incêndio atingiu uma casa na região sul de São José dos Campos na madrugada desta quinta-feira (8), mobilizando a atuação do Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A corporação foi acionada por volta de 1h30 para ocorrência de incêndio em residência, no bairro Jardim Satélite, zona sul de São José.