Técnica de enfermagem dá remédio errado e mata menino de 2 anos

Um menino de dois anos morreu, na noite de terça-feira (6), após supostamente receber um medicamento errado em um hospital particular em Andradina, no interior de São Paulo.

A técnica de enfermagem responsável pela aplicação foi presa em flagrante, após confessar o erro, mas foi liberada após o pagamento de fiança.