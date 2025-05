Crianças de 3 e 7 anos são encontradas bêbadas ao ficarem com pai

Duas crianças, de 3 e 7 anos, foram encontradas embriagadas pela mãe após passarem o dia sob os cuidados do pai em Rio Verde de Mato Grosso, no interior de Mato Grosso do Sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (2) e foi registrado na delegacia da cidade no domingo (4). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido.