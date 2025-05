Pia entupida com pó de café vira pivô do assassinato da esposa

Giovane Constantino, de 66 anos, está preso desde o final de março, em Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, acusado de matar a companheira, Izabel Cristina Bezerra Perogino, de 60 anos, com um tiro. O crime ocorreu após um desentendimento relacionado ao entupimento da pia da cozinha, supostamente provocado por pó de café.

A arma usada no crime — uma pistola sem registro — foi apreendida pelos policiais que atenderam à ocorrência. Segundo as investigações, o relacionamento entre os dois era conturbado. Eles haviam retomado a convivência no fim de 2023, após quase 20 anos separados, mas enfrentavam frequentes conflitos desde então.