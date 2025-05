Mulher é morta por 2 irmãos enquanto pilotava moto

Um homem de 30 anos foi preso na manhã desta terça-feira (6), suspeito de participação no assassinato de Rosimeire Gomes Tavares, de 51 anos, ocorrido enquanto a vítima pilotava uma motocicleta pela BR-040, na região de Santa Maria, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito detido é irmão de Antônio Carlos Pessoa, de 29 anos, também apontado como envolvido no crime. Antônio não foi localizado nos endereços conhecidos e é considerado foragido pelas autoridades.