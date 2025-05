Drogado, motorista de app é acusado de estuprar mulher em ponto

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na manhã de domingo (5), acusado de estuprar e roubar uma mulher em Goianira, município da Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem, que atua como motorista da plataforma Uber, teria consumido entorpecentes antes de abordar a vítima em um ponto de ônibus.