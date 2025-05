Professora nega amarrar tênis de aluno e é agredida por familiar

Uma professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Paulo II, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi agredida na manhã desta terça-feira (6) por uma familiar de um aluno. O caso gerou indignação entre educadores e moradores da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a agressora teria se irritado com a professora por ela não ter amarrado o tênis da criança. Segundo testemunhas, a mulher foi até a escola para tirar satisfações e, durante a conversa, agrediu fisicamente a educadora.