Homem com moto clonada é preso após longa perseguição

Na manhã da última quarta-feira (7), uma perseguição terminou com a prisão de um homem e a apreensão de uma motocicleta com placa clonada, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ação foi conduzida pela Guarda Civil Municipal, que já monitorava suspeitos de envolvimento em furtos de motocicletas na região.