Se converteu na igreja, mas matou colega que o acusou de furto

Pedro Lúcio Jesus de Oliveira, de 31 anos, conhecido como “Pel”, foi preso após confessar o assassinato de Marcelo Marcelino, de 40 anos, em um crime ocorrido no bairro Indubrasil, em Campo Grande (MS).

Segundo a Polícia Civil, a motivação do homicídio teria sido uma acusação de furto feita pela vítima contra o suspeito, mesmo após este afirmar que havia abandonado a criminalidade ao se converter em uma igreja da região.