VÍDEO: Menino de 6 anos bate bicicleta sem freio e morre

Um grave acidente ocorrido no último domingo (4) resultou na morte de um menino de 6 anos e deixou outro, de 11, gravemente ferido em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná.

As crianças colidiram contra o muro de uma residência enquanto desciam uma ladeira em alta velocidade em uma bicicleta sem sistema de freios.