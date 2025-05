Anthony, de um ano e meio, morre após grave bactéria

Faleceu nesta quarta-feira (7) o pequeno Anthony Miguel da Rocha, conhecido nacionalmente após ser resgatado de helicóptero durante as enchentes que atingiram o Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, em maio de 2024.

O bebê, que havia completado um ano de idade em novembro, não resistiu às complicações de uma infecção generalizada.