Aos 16 anos, perdeu a vida após acidente de moto

Um acidente fatal registrado no início da tarde desta terça-feira (6) tirou a vida de Luis Eduardo Martins, de 16 anos, em Juína, município a 735 km de Cuiabá.

O jovem pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na Avenida Mission Gunnar Viugren, no bairro Módulo 4.