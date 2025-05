Suspeito pelo assassinato de Joice morre em confronto com PM

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Matheus, acusado de assassinar a ex-companheira Joice Mara Kuchnir, de 24 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira (7), em Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime que chocou a comunidade ocorreu horas antes, durante a madrugada, na casa da vítima em Mandirituba.

Joice havia solicitado uma medida protetiva contra o ex-marido cerca de duas semanas antes do crime, mas a ação judicial não foi suficiente para impedir a violência. Após o homicídio, Matheus fugiu e chegou a enviar mensagens a um amigo, assumindo a autoria do assassinato.

Durante as buscas, equipes da Polícia Militar localizaram o suspeito em Agudos do Sul. Segundo a PM, ele reagiu à abordagem e foi baleado no confronto. Matheus não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso é investigado como feminicídio.