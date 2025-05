Que danado! Menino de 8 anos compra 70 mil pirulitos pelo celular

O caso aconteceu no último fim de semana em Lexington, no estado americano de Kentucky, e rapidamente repercutiu nas redes sociais e na imprensa local.

Holly LaFavers, mãe do garoto, só descobriu o que havia acontecido ao encontrar 30 caixas do doce empilhadas na porta de casa. A encomenda, feita pela Amazon, somava cerca de US$ 4.200 — o equivalente a mais de R$ 22 mil. Cada caixa continha 2.340 pirulitos da marca Dum-Dum e custava US$ 130.

Segundo a emissora WKYT, o garoto, chamado Liam, admitiu ter feito o pedido enquanto mexia no celular da mãe. Ele acessou o aplicativo da loja online e concluiu a compra sem que ela notasse. “Eu estava no trabalho quando recebi a notificação de entrega. Pensei que fosse um engano, até ver todas aquelas caixas na minha porta”, relatou Holly.

Inicialmente, a Amazon aceitou a devolução de apenas oito caixas. Diante disso, Holly recorreu a amigos e vizinhos para tentar vender os doces. Depois que o caso ganhou destaque na mídia, a empresa reviu sua decisão e decidiu reembolsar o valor total.