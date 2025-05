PM de folga mata esposa a tiros, facadas e fere filha de 10 anos

A filha do casal, de apenas 10 anos, também ficou ferida durante o ataque. A tragédia mobilizou as forças de segurança e interditou uma das principais avenidas da cidade.

Um sargento da Polícia Militar, que estava de folga, assassinou a esposa de 42 anos a tiros e facadas na tarde desta quarta-feira (7), dentro de uma clínica de dermatologia e estética localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, no bairro Marapé, em Santos, litoral de São Paulo.

De acordo com informações obtidas no local, o policial, com mais de duas décadas de serviço na corporação, foi até a clínica após saber que a mulher e a filha estavam em uma consulta.

No interior do consultório, houve uma discussão entre ele e a companheira, que precisou ser contida por um médico presente. O profissional chegou a intervir, afastando o sargento e o retirando do ambiente.

Com receio de um agravamento da situação, o médico se trancou em uma das salas da clínica com a mulher e a menina, enquanto acionava a polícia. Mesmo assim, o agressor conseguiu retornar ao local e, armado, disparou contra a esposa e desferiu vários golpes de faca, tirando sua vida no local.