Homem é achado morto após suruba com álcool, cocaína e 2 mulheres

Após uma suruba com álcool, cocaína e duas garotas de programa, um homem foi encontrado morto na piscina de um condomínio em Piaçabuçu (AL).

O caso aconteceu no último sábado (3) e foi registrado pela polícia como "morte a esclarecer".