Após roubar carro, foragido da cadeia é morto pela polícia

Um homem de 27 anos, identificado como Erick Miranda Gomes de Souza, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (7), na região da Cohab, em Campo Grande.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações levantadas no local, ele estava em posse de um carro roubado e era considerado foragido do sistema prisional.