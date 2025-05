ATENÇÃO: Padre de SJC tinha 11 vezes o limite de álcool no sangue

Preso em flagrante por embriaguez ao volante, o padre Fábio Ferreira Costa, 47 anos, de São José dos Campos, tinha 11 vezes a quantidade máxima permitida pela legislação brasileira para álcool no organismo.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, considera-se infração a partir de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Até 0,33 mg/l, é infração gravíssima. Igual ou acima de 0,34 mg/l, caracteriza-se como crime de trânsito.