Padrasto mata enteado após discussão e é preso

Um jovem de 23 anos foi morto a facadas pelo padrasto, de 41 anos, na noite do último sábado (4), no bairro Jardim Bela Vista, município da Serra, na Grande Vitória.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime teria ocorrido após uma discussão entre os dois. O suspeito se apresentou espontaneamente à sede da 4ª Companhia da PM, em Jardim da Serra, onde confessou o homicídio.