Dois dos 7 cardeais brasileiros no conclave estudaram no Vale

Dois dos sete cardeais brasileiros que participam do conclave para a escolha do novo papa da Igreja Católica tiveram parte da sua formação no Vale do Paraíba. Eles passaram pela Faculdade Salesiana de Lorena, conhecida mais recentemente como Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) – unidade de Lorena.

A instituição é reconhecida como um dos mais importantes centros de ensino filosófico e pedagógico para a formação de líderes religiosos no Brasil.