Dutra registra média de cinco acidentes diários com motos no Vale

A imprudência no trânsito segue fazendo vítimas nas rodovias do Vale do Paraíba. Segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal, a Via Dutra registra a média de cinco acidentes por dia envolvendo motociclistas somente nesse trecho da via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O dado preocupa autoridades de trânsito, especialmente porque grande parte das ocorrências resulta em vítimas em estado grave. Entre janeiro e março deste ano, 23 motociclistas se envolveram em acidentes com lesões graves na Dutra. No mesmo período de 2024, foram 24 casos, com quatro mortes registradas ainda no local das colisões.