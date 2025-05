Após acidente, padre pagou fiança para se livrar da prisão em SJC

O padre Fábio Ferreira Costa, 47 anos, de São José dos Campos, pagou fiança de R$ 1.000 para se livrar da prisão em flagrante por embriaguez ao volante. Ele envolveu-se em um acidente na Rodovia dos Tamoios, no trecho de São José, na noite da última segunda-feira (5).

Pároco da paróquia São Benedito, no Alto da Ponte, na região norte de São José, o sacerdote dirigia um Volkswagen T-Cross alugado quando colidiu com um carro Gol que estava capotado na Rodovia dos Tamoios, às 22h40 da última segunda, no km 5,5 da pista norte da estrada.