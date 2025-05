‘Padre não se recusou a assoprar o bafômetro’, diz Diocese

A Diocese de São José dos Campos confirmou o envolvimento de um sacerdote no acidente da Rodovia dos Tamoios, na última segunda-feira (5), e disse que o religioso “não se recusou a assoprar o bafômetro pela consciência tranquila em não estar embriagado”.

O caso aconteceu com o padre Fábio Ferreira Costa, 47 anos, pároco da Paróquia São Benedito, no Alto da Ponte, na região norte de São José. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após o acidente. Trata-se de infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro, que acarreta multa, suspensão do direito de dirigir e até prisão.