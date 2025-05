Prefeitura nega violência em escola e diz que não houve agressão

Após a denúncia de que um aluno teria agredido uma vice-diretora na escola municipal Dom Pedro Alcântara (Caic), no bairro Dom Pedro 1º, na região sul de São José dos Campos, a prefeitura negou o caso de violência. Segundo a administração, não houve nenhum caso de agressão na escola.

“Não procede a informação de que tenha ocorrido uma tentativa de agressão a professores ou gestores na Emefi Dom Pedro de Alcântara, no bairro Dom Pedro I”, disse a prefeitura, em nota.