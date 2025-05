Câmara de Potim abre concurso com salários de até R$ 8,6 mil

A Câmara Municipal de Potim está com inscrições abertas para um novo concurso público que oferece oportunidades em nove cargos diferentes, com salários que variam entre R$ 1.975,66 e R$ R$ 8.655,48. As vagas são para candidatos com escolaridade de nível fundamental, médio e superior, incluindo uma vaga imediata para Controlador Interno e formação de cadastro reserva para os demais cargos.

Entre as oportunidades estão: Zelador (Ensino Fundamental Completo) - R$ 1.975,66; Agente Legislativo (Ensino Médio Completo) - R$ 4.071,26; Procurador Jurídico (Superior em Direito + OAB) - R$ 7.789,92; Diretor Geral (Superior em Direito, Administração ou áreas afins) - R$ 8.655,48.