'Monstro': Joice, 24 anos, é morta pelo ex-marido enquanto dormia

Uma jovem foi morta pelo ex-marido enquanto dormia, na madrugada desta quarta-feira (7), em Mandirituba (PR).

Joice Mara, de 24 anos, havia se separado de Matheus há dois meses, depois de anos de agressões. Ela tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro.